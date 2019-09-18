18 Eylül 2019, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı kafilesi açıklandı! Üç isim kadroda yok

Beşiktaş'ın Bratislava kadrosu açıklandı
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak 'ın maç kadrosu belli oldu. Kadroda , Enzo Roco ve yer almadı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör , S. Bratislava maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti. 'ın kadrosu şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu- Douglas Santos, , Domagoj Vida, Victor Ruiz, , Pedro Rebocho, , Mohamed Elneny, , Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, , Umut Nayir, Güven Yalçın."

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