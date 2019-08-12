12 Ağustos 2019, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın 'i konuk edecek temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.

Agios Ioannis Rentis Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Pedro Martins yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayan antrenmanın, pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.

Olympiakos- maçı, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.

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