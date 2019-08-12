12 Ağustos 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 12.08.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Yunanistan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.
Agios Ioannis Rentis Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Pedro Martins yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşuyla başlayan antrenmanın, pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.
Olympiakos-Medipol Başakşehir maçı, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"