17 Ağustos 2019, Cumartesi

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası!

UEFA'yı sarsan şike iddiası!
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 17.08.2019

'ın takımı ile 'ın Ararat takımı arasında Tiflis'te oynanan maçta şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin, Tiflis ekibi, 'ın 'na başvuruda bulunarak, maç hakkında araştırmaların yapılmasını istedi. Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, " FK'nın temyizi 'ya gönderilecek. Şike olması halinde UEFA mutlaka Gürcistan tarafına bilgi aktaracaktır" İfadesine yer verdi.

14 Ağustos'ta Saburtalo ve Ararat arasında oynanan UEFA üçüncü eleme turu maçında ekibi mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Turun ilk maçında ise Saburtalo rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Gürcistan'da devlet mayıs ayında yerel ligler için de şike operasyonu yapmıştı. Operasyonda 8'i faal 11 futbolcu gözaltına alınmıştı.

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