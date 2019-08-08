09 Ağustos 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 32 maçla tamamlandı.

, Çekya temsilcisi ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

ekibi Partizan'a konuk olan , sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sparta Prag'ı elemesi halinde Trabzonspor'un play-off turundaki rakibini belirleyecek eşleşmede 'ın AEK takımı, deplasmanda Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı 2-0 yendi.

Tur atlaması durumunda Yeni Malatyaspor'un play-off turunda karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmede ise Norveç temsilcisi Molde, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Partizan 3 - 1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

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