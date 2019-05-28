28 Mayıs 2019, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'nde 2018-2019 sezonu kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Finalde İngiliz ekipleri ve , 'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.

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