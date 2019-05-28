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UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Giriş Tarihi: 28.05.2019
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.
Maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.
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