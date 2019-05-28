28 Mayıs 2019, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi final maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi final maçına doğru
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'ın başkenti Bakü'de yarın oynanacak finalinde bir diğer İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek 'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı 'nda oyuncuları ve ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sarri, sadece karşılaşmayı düşündüklerini, zafer kazanmak istediklerini belirtti.

Bakü'ye beklenilenden az taraftarı gelmesinin kendilerini biraz üzdüğünü aktaran Sarri, "Şansımız 50'ye 50'i. Kazanmak için çalışacağız. Bu hem bizim hem de taraftarlarımızın zaferi olacak." diye konuştu.

Oyuncularından N'Golo Kante'nin sakat olduğunu hatırlatan Sarri, onun olmamasının kendileri için sorun oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncu görüşleri

Toplantıda bulunan Chelsea oyuncularından Cesar Azpilicueta, çok iyi bir takım olduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Yarınki maça odaklandıklarını vurgulayan Azpilicueta, " şampiyonluğunu önemsiyoruz. Her bir maça kazanmak için çıkıyoruz. Yarın bizim için büyük fırsat. Kazanırsak, çok önemli bir zafer olur. Kazanmak için çalışmalıyız ve zevk alacağımız bir oyun sergilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Chelsea oyuncusu David Luiz ise yarınki karşılaşmanın, sezonu çok iyi bitirmek için fırsat olduğunu aktardı. Her iki takımın da başarılı olduğunu söyleyen Luiz, tüm güçleriyle kazanmak için çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan Chelsea, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Avrupa Ligi final karşılaşması yarın TSİ 22.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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