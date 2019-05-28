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Bakü geri sayıma geçti
Giriş Tarihi: 28.05.2019
UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geri sayım başladı.
UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geri sayım başladı. Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak dev maç öncesi şehirde festival alanı açıldı. Etkinlikte UEFA Kupası da sergilendi.
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