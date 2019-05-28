28 Mayıs 2019, Salı

AVRUPA LİGİ

Bakü geri sayıma geçti

Bakü geri sayıma geçti
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geri sayım başladı.

Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geri sayım başladı. Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak dev maç öncesi şehirde festival alanı açıldı. Etkinlikte UEFA Kupası da sergilendi.
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