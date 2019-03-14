15 Mart 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

Villarreal çeyrek finalde!

Villarreal çeyrek finalde!
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

'nde son 16 turu rövanş maçında , 'i kendi sahasında 'lik skorla mağlup etti.

'nde son 16 turu rövanş maçında ile , El Madrigal'de karşılaştı.

İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Villarreal kendi sahasında maçı kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren goller 29. dakikada Moreno ve 47'de Carlos Bacca'dan geldi.

Zenit'in tek sayısını 90'da Ivanovic attı.

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