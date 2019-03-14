15 Mart 2019, Cuma
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Villarreal çeyrek finalde!
Giriş Tarihi: 15.03.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Villarreal, Zenit'i kendi sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Villarreal ile Zenit, El Madrigal'de karşılaştı.
İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Villarreal kendi sahasında maçı 2-1 kazandı.
Villarreal'e galibiyeti getiren goller 29. dakikada Moreno ve 47'de Carlos Bacca'dan geldi.
Zenit'in tek sayısını 90'da Ivanovic attı.
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