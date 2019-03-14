15 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
MAÇ SONUCU l Arsenal 3 - 1 Rennes l ÖZET
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Arsenal, 3-1'in rövanşında sahasında Rennes'i Aubameyang (2) ve Maitland-Niles'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rennes'i ağırlayan Arsenal, rakibini 3-0'lık skorla devirdi.
İlk maçta rakibine 3-1'lik skorla boyun eğen Arsenal, rakibini toplamda 4-3'lük skorla eleyerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 15. dakikada Ashley Maitland-Niles kaydetti.
İngiliz temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!