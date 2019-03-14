15 Mart 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

MAÇ SONUCU l Arsenal 3 - 1 Rennes l ÖZET

Arsenal çeyrek final biletini kaptı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

, 'in rövanşında sahasında 'i Aubameyang (2) ve Maitland-Niles'ın golleriyle mağlup ederek 'nde yükseldi.

son 16 turu rövanş maçında 'i ağırlayan , rakibini 'lık skorla devirdi.

İlk maçta rakibine 'lik skorla boyun eğen Arsenal, rakibini toplamda 4-3'lük skorla eleyerek yükselen taraf oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 15. dakikada Ashley Maitland-Niles kaydetti.

İngiliz temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.

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