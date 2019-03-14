15 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Slavia Prag 4-3 Sevilla | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 15.03.2019
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag sahasında konuk ettiği Sevilla'ya 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag, Sinobo Stadı'nda Sevilla'yı ağırladı.
2-2'lik beraberlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında ev sahibi Slavia Prag normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında bir gol yese de, bulduğu iki golle tur atlayan taraf oldu.
Slavia Prag'ın gollerini 14. dakikada Ngadeu-Ngadjui, 46. dakikada Soucek, 102. dakikada van Buren ve 119. dakikada Traore kaydetti; Sevilla'nın golleri ise 44. dakikada Ben Yedder, 54. dakikada Munir ve 98. dakikada Vazquez'den geldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!