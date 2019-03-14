15 Mart 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

Slavia Prag 4-3 Sevilla | MAÇ SONUCU

Slavia Prag'dan Sevilla'ya şok
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

son 16 turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği 'ya 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

son 16 turu rövanş maçında , Sinobo Stadı'nda 'yı ağırladı.

2-2'lik beraberlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında ev sahibi Slavia Prag normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında bir gol yese de, bulduğu iki golle tur atlayan taraf oldu.

Slavia Prag'ın gollerini 14. dakikada Ngadeu-Ngadjui, 46. dakikada Soucek, 102. dakikada van Buren ve 119. dakikada Traore kaydetti; Sevilla'nın golleri ise 44. dakikada Ben Yedder, 54. dakikada Munir ve 98. dakikada Vazquez'den geldi.

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