15 Mart 2019, Cuma
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MAÇ SONUCU l İnter 0 - 1 Frankfurt l ÖZET
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Inter, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt'a evinde 1-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Inter, 0-0 biten maçın rövanşında San Siro'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Konuk ekip, Luka Jovic'in golüyle maçtan 0-1 galip ayrılarak tur atlamayı başardı.
Inter, 0-0 rövanşında sahasında E. Frankfurt'u konuk etti. Maçtaki tek gol 5. dakikada Luka Jovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından E. Frankfurt tur atladı ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
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