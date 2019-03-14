15 Mart 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

MAÇ SONUCU l İnter 0 - 1 Frankfurt l ÖZET

Eintracht Frankfurt San Siro'da turladı!
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Inter, deplasmanda berabere kaldığı 'a evinde 1-0 mağlup oldu ve 'nden elendi.

son 16 turunda Inter, biten maçın rövanşında San Siro'da 'u konuk etti. Konuk ekip, 'in golüyle maçtan 0-1 galip ayrılarak tur atlamayı başardı.

Inter, 0-0 rövanşında sahasında E. Frankfurt'u konuk etti. Maçtaki tek gol 5. dakikada Luka Jovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından E. Frankfurt tur atladı ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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