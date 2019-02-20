20 Şubat 2019, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.

, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın deplasmanda 'nın Zenit ekibine konuk olacak. Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden bir diğer temsilcimiz ise Portekiz'in takımı ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:

BUGÜN:
20.00 Sevilla () - Lazio ()

YARIN:
20.55 Arsenal () - BATE (Belarus)

20.55 (Hırvatistan) - (Çekya)

20.55 () - ()

20.55 Napoli (İtalya) - Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg () - Club Brugge ()

20.55 Villarreal (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya) - Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya) - Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Galatasaray

23.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

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