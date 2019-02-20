20 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Yarın zorlu bir maç olacak

Yarın zorlu bir maç olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2019

, yarın ile oynayacakları Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maç olacak" dedi.

'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, 'nin maça eksik kadroyla çıkacağını vurgulayarak, "Fakat yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ekibinin teknik direktörü Semak, ilk maçta Fenerbahçe'nin ev sahibi olma avantajını iyi kullandığını dile getirerek, "Yarın oynayacağımız maçta da biz ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Yarınki maç zorlu geçecek" şeklinde konuştu.

RUS EKİBİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Rusya temsilcisi Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Gazprom Arena'da gerçekleştirdi.
yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

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