19 Şubat 2019, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

son 32 turu rövanşında yarın ve Perşembe günü 16 maç yapılacak.

Bu kulvarda Türkiye'yi temsil eden ve , Perşembe günü maçlarını oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında 'nın Zenit takımına konuk olacak. Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi ile deplasmanda TSİ 23.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Luz Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.00 Sevilla ()-Lazio ()

PERŞEMBE:

20.55 Arsenal ()-BATE (Belarus)

20.55 (Hırvatistan)- (Çekya)

20.55 ()-Shakhtar Donetsk ()

20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg ()-Club Brugge ()

20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray

23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)

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