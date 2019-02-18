18 Şubat 2019, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Benfica’ya Salvio’dan kötü haber

Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

Portekiz basını, ’ın ’nda rakibi olan Benfia’nın Arjantinli oyuncusu ’nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

'nun ilk maçında Stadyumu'nda oynanan mücadelede 48. dakikada sakatlanarak oyundan alınan 'nın Arjantinli forveti 'dan Portekiz temsilcisine kötü haber geldi. Portekiz basını, sağ uyluk kasında sakatlık yaşayan oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı yazdı. mücadelesinde 27. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü kaydeden Salvio, perşembe günkü rövanş maçında forma giymemesi bekleniyor.

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