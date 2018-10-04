    04 Ekim 2018, Perşembe

    AVRUPA LİGİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

    UEFA Avrupa Liginde toplu sonuçlar
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.

    , seyircisi önünde ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

    Milan'ın evinde 'u 3-1 yendiği mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren milli futbolcu , takımının attığı son iki golde asistleri yapan isim oldu.

    Türk hakem 'in yönettiği karşılaşmada ise Zenit, 'ı 1-0 yendi.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

    () - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-2


    B Grubu:

    Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya): 3-1

    Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya): 1-3


    C Grubu:

    Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya): 1-0

    Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka): 1-2


    D Grubu:

    Anderlecht (Belçika) - (Hırvatistan): 0-2

    Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya): 2-0


    E Grubu:

    Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere): 0-3

    Vorskla Poltava (Ukrayna) - (Portekiz): 1-2


    F Grubu:

    Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

    (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçından kareler

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AVRUPA LİGİ HABERLERİ
    Dinamo Zagreb, Anderlechti dibe yolladı! Dinamo Zagreb, Anderlecht'i dibe yolladı!
    Oynamadan cebini doldurdu Oynamadan cebini doldurdu
    Cristiano Ronaldo kadro dışı! Cristiano Ronaldo kadro dışı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör