    04 Ekim 2018, Perşembe

    AVRUPA LİGİ

    Dinamo Zagreb, Belçika'da Anderlecht'i dibe yolladı!

    Dinamo Zagreb, Anderlechti dibe yolladı!
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    'nin yer aldığı D Grubu'nda , Anderlecht'i deplasmanda 2-0 mağlup ederken zirvedeki yerini korudu, Anderlecht ise grupta son sıraya geriledi.

    UEFA 'nde 'nin de yer aldığı D Grubu'nda Anderlecht ile , 'da karşı karşıya geldi. Dinamo Zagreb, deplasmanda Anderlecht engelini 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.

    Grupta 2'de 2 yapan Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren goller 19. dakikada penaltıdan Izet Hajrovic ve 68. dakikada Gojak'tan geldi.

    Dinamo Zagreb, bu sonucun ardından 6 puan ile zirvedeki yerini korudu. Anderlecht ise 2 maç sonunda 0 puanda kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.

    SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE İLE

    Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak. Anderlecht ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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