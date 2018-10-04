Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Dinamo Zagreb, Anderlecht'i deplasmanda 2-0 mağlup ederken zirvedeki yerini korudu, Anderlecht ise grupta son sıraya geriledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda Anderlecht ile Dinamo Zagreb, Belçika'da karşı karşıya geldi. Dinamo Zagreb, deplasmanda Anderlecht engelini 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.



Grupta 2'de 2 yapan Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren goller 19. dakikada penaltıdan Izet Hajrovic ve 68. dakikada Gojak'tan geldi.



Dinamo Zagreb, bu sonucun ardından 6 puan ile zirvedeki yerini korudu. Anderlecht ise 2 maç sonunda 0 puanda kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.



SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE İLE



Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak. Anderlecht ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.