    04 Ekim 2018, Perşembe

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    CANLI | Standart Liege - Akhisarspor

    CANLI | Standart Liege - Akhisarspor
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk oluyor.

    Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

    Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı. Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalıyor.

    İLK 11'LER

    STANDART LIEGE:     Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond

    AKHİSARSPOR: Fatih, Miguel Lopes, , Caner, Güray, Aykut, Bilal, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov



    Türk ve Belçika takımları 33. kez karşı karşıya geliyor.

    Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa kupalarında Türk ve Belçika futbol takımları arasındaki 33. müsabaka olacak.

    İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 32 maçın 9'unu Türk, 13'ünü Belçika ekipleri kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

    Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 36 golüne, Belçika ekipleri 50 golle karşılık verdi.

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 ekibin de gruplarında birer Belçika takımı yer alıyor. Akhisarspor'un bulunduğu J Grubu'nda Standard Liege, Beşitaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği D Grubu'nda ise Anderlecht bu ülkenin temsilcisi konumunda.

    Türk ekiplerinden Altay, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Göztepe, , , Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında Belçikalı rakipleriyle mücadele etti.

    - Standard Liege, Türk takımlarıyla 3 maç yaptı

    Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

    İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı.

    Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.

    Türk ve Belçika takımlarının maçları

    Avrupa kupalarında Türk ve Belçika takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

    SezonKupaMaçSonuç
    1965-1966Şampiyon KulüplerFenerbahçe-Anderlecht0-0 / 1-5
    1967-1968Kupa GalipleriAltay-Standard Liege2-3 / 0-0
    1967-1968Fuar ŞehirleriGöztepe-Royal Antwerp2-1 / 0-0
    1976-1977Kupa GalipleriGalatasaray-Anderlecht1-5 / 1-5
    1995-1996İnter TotoBursaspor-Royal Charleroi2-0
    1996-1997İnter TotoGaziantepspor-Koninklijke Lierse0-1
    1996-1997UEFA KupasıBeşiktaş-Molenbeek0-0 / 3-0
    2002-2003Şampiyonlar LigiGalatasaray-Club Brugge0-0 / 1-3
    2004-2005UEFA KupasıBeşiktaş-Standard Liege1-1
    2006-2007UEFA KupasıBeşiktaş-Club Brugge2-1
    2007-2008Şampiyonlar LigiFenerbahçe-Anderlecht1-0 / 2-0
    2009-2010Şampiyonlar LigiSivasspor-Anderlecht0-5 / 3-1
    2011-2012UEFA Avrupa LigiBursaspor-Anderlecht1-2 / 2-2
    2014-2015Şampiyonlar LigiGalatasaray-Anderlecht1-1 / 0-2
    2014-2015UEFA Avrupa LigiTrabzonspor-Lokeren2-0 / 1-1
    2014-2015UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Club Brugge1-2 / 1-3
    2016-2017UEFA Avrupa LigiKonyaspor-Gent0-2 / 0-1
    2017-2018Şampiyonlar LigiMedipol Başakşehir-Club Brugge3-3 / 2-0
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