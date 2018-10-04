CANLI | Standart Liege - Akhisarspor
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk oluyor.
Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı. Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalıyor.
İLK 11'LER
STANDART LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond
AKHİSARSPOR: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Güray, Aykut, Bilal, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov
Türk ve Belçika takımları 33. kez karşı karşıya geliyor.
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa kupalarında Türk ve Belçika futbol takımları arasındaki 33. müsabaka olacak.
İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 32 maçın 9'unu Türk, 13'ünü Belçika ekipleri kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 36 golüne, Belçika ekipleri 50 golle karşılık verdi.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 ekibin de gruplarında birer Belçika takımı yer alıyor. Akhisarspor'un bulunduğu J Grubu'nda Standard Liege, Beşitaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği D Grubu'nda ise Anderlecht bu ülkenin temsilcisi konumunda.
Türk ekiplerinden Altay, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında Belçikalı rakipleriyle mücadele etti.
- Standard Liege, Türk takımlarıyla 3 maç yaptı
Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı.
Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.
Türk ve Belçika takımlarının maçları
Avrupa kupalarında Türk ve Belçika takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Kupa
|Maç
|Sonuç
|1965-1966
|Şampiyon Kulüpler
|Fenerbahçe-Anderlecht
|0-0 / 1-5
|1967-1968
|Kupa Galipleri
|Altay-Standard Liege
|2-3 / 0-0
|1967-1968
|Fuar Şehirleri
|Göztepe-Royal Antwerp
|2-1 / 0-0
|1976-1977
|Kupa Galipleri
|Galatasaray-Anderlecht
|1-5 / 1-5
|1995-1996
|İnter Toto
|Bursaspor-Royal Charleroi
|2-0
|1996-1997
|İnter Toto
|Gaziantepspor-Koninklijke Lierse
|0-1
|1996-1997
|UEFA Kupası
|Beşiktaş-Molenbeek
|0-0 / 3-0
|2002-2003
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Club Brugge
|0-0 / 1-3
|2004-2005
|UEFA Kupası
|Beşiktaş-Standard Liege
|1-1
|2006-2007
|UEFA Kupası
|Beşiktaş-Club Brugge
|2-1
|2007-2008
|Şampiyonlar Ligi
|Fenerbahçe-Anderlecht
|1-0 / 2-0
|2009-2010
|Şampiyonlar Ligi
|Sivasspor-Anderlecht
|0-5 / 3-1
|2011-2012
|UEFA Avrupa Ligi
|Bursaspor-Anderlecht
|1-2 / 2-2
|2014-2015
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Anderlecht
|1-1 / 0-2
|2014-2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Trabzonspor-Lokeren
|2-0 / 1-1
|2014-2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Club Brugge
|1-2 / 1-3
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi
|Konyaspor-Gent
|0-2 / 0-1
|2017-2018
|Şampiyonlar Ligi
|Medipol Başakşehir-Club Brugge
|3-3 / 2-0
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