CANLI | Standart Liege - Akhisarspor

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk oluyor.

Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.



Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı. Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalıyor.



İLK 11'LER



STANDART LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond



AKHİSARSPOR: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Güray, Aykut, Bilal, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov







Türk ve Belçika takımları 33. kez karşı karşıya geliyor.



Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa kupalarında Türk ve Belçika futbol takımları arasındaki 33. müsabaka olacak.



İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 32 maçın 9'unu Türk, 13'ünü Belçika ekipleri kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 36 golüne, Belçika ekipleri 50 golle karşılık verdi.



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 ekibin de gruplarında birer Belçika takımı yer alıyor. Akhisarspor'un bulunduğu J Grubu'nda Standard Liege, Beşitaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği D Grubu'nda ise Anderlecht bu ülkenin temsilcisi konumunda.



Türk ekiplerinden Altay, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında Belçikalı rakipleriyle mücadele etti.



- Standard Liege, Türk takımlarıyla 3 maç yaptı



Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.



İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı.



Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.



Türk ve Belçika takımlarının maçları



Avrupa kupalarında Türk ve Belçika takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç 1965-1966 Şampiyon Kulüpler Fenerbahçe-Anderlecht 0-0 / 1-5 1967-1968 Kupa Galipleri Altay-Standard Liege 2-3 / 0-0 1967-1968 Fuar Şehirleri Göztepe-Royal Antwerp 2-1 / 0-0 1976-1977 Kupa Galipleri Galatasaray-Anderlecht 1-5 / 1-5 1995-1996 İnter Toto Bursaspor-Royal Charleroi 2-0 1996-1997 İnter Toto Gaziantepspor-Koninklijke Lierse 0-1 1996-1997 UEFA Kupası Beşiktaş-Molenbeek 0-0 / 3-0 2002-2003 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Club Brugge 0-0 / 1-3 2004-2005 UEFA Kupası Beşiktaş-Standard Liege 1-1 2006-2007 UEFA Kupası Beşiktaş-Club Brugge 2-1 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Anderlecht 1-0 / 2-0 2009-2010 Şampiyonlar Ligi Sivasspor-Anderlecht 0-5 / 3-1 2011-2012 UEFA Avrupa Ligi Bursaspor-Anderlecht 1-2 / 2-2 2014-2015 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Anderlecht 1-1 / 0-2 2014-2015 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Lokeren 2-0 / 1-1 2014-2015 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Club Brugge 1-2 / 1-3 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Konyaspor-Gent 0-2 / 0-1 2017-2018 Şampiyonlar Ligi Medipol Başakşehir-Club Brugge 3-3 / 2-0