    04 Ekim 2018, Perşembe

    AVRUPA LİGİ

    Hakan Çalhanoğlu'dan 2 asist

    Hakan Çalhanoğludan 2 asist
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    UEFA  F Grubu ikinci haftasında Milan evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 'u 3-1 mağlup etti. Türk oyuncu  ise galibiyete iki asistle katkı verdi.

    KOLTUĞU KORUDU
    UEFA F Grubu'ndaki ilk maçında Dudelange'yi 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Milan, Yunan ekibi 'u da geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve ikinci hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

    HAKAN'DAN İKİ ASİST
    Milan'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 79'da Patrick Cutrone ve 76'da Gonzala Higuain atarken, Türk futbolcu da takımının ikinci ve üçüncü gollerinin asistini yaptı.

    Konuk ekibin tek golü ise 14'te Miguel Angel Guerrero'dan geldi.

    F GRUBU'NDA PUAN DURUMU
    Milan 6
    4
    Olympiakos 1
    F91 Dudelange 0

    Toplu sonuçlar
    A Grubu
    4-2 AFK Larnaca
    Zürich 1-0 Ludogorets Razgard

    B Grubu
    Rosenborg 1-3 RB Leipzig
    Salzburg 3-1 Celtic

    C Grubu
    Bordeaux 1-2 FC Copenhagen
    Zenit 1-0 Slavia Prag

    D Grubu
    Anderlecht 0-2
    Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava

    E Grubu
    Qarabağ Ağdam 0-3 Arsenal
    Voskla Poltava 1-2 Sporting Lisbon

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