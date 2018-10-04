Hakan Çalhanoğludan 2 asist

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci haftasında Milan evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise galibiyete iki asistle katkı verdi.

KOLTUĞU KORUDU

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ilk maçında Dudelange'yi 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Milan, Yunan ekibi Olympiakos'u da geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve ikinci hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

HAKAN'DAN İKİ ASİST

Milan'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 79'da Patrick Cutrone ve 76'da Gonzala Higuain atarken, Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu da takımının ikinci ve üçüncü gollerinin asistini yaptı.

Konuk ekibin tek golü ise 14'te Miguel Angel Guerrero'dan geldi.

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Milan 6

Real Betis 4

Olympiakos 1

F91 Dudelange 0

Toplu sonuçlar

A Grubu

Bayer Leverkusen 4-2 AFK Larnaca

Zürich 1-0 Ludogorets Razgard

B Grubu

Rosenborg 1-3 RB Leipzig

Salzburg 3-1 Celtic

C Grubu

Bordeaux 1-2 FC Copenhagen

Zenit 1-0 Slavia Prag

D Grubu

Anderlecht 0-2 Dinamo Zagreb

Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava

E Grubu

Qarabağ Ağdam 0-3 Arsenal

Voskla Poltava 1-2 Sporting Lisbon