    01 Ekim 2018, Pazartesi

    AVRUPA LİGİ

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

    UEFAdan Hüseyin Göçeke görev
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    kokartlı hakem , Avrupa Ligi C Grubu'nda Zenit-Slavia Prag maçında düdük çalacak.

    kokartlı hakem , 4 Ekim Perşembe günü 'nın Zenit ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımları arasında oynanacak Avrupa Ligi C Grubu maçını yönetecek. Rusya'nın Zenit şehrindeki Stadyumu'nda TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ile ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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