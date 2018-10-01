UEFAdan Hüseyin Göçeke görev

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Zenit-Slavia Prag maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 4 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Zenit ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçını yönetecek. Rusya'nın Zenit şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.