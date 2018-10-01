UEFAdan Hüseyin Göçeke görev

01 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Zenit-Slavia Prag maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 4 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Zenit ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçını yönetecek. Rusya'nın Zenit şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!