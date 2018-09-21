Nenad Bjelica: Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 4-1 kazandıkları Fenerbahçe maçına ilişkin "Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu." dedi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'yi 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bjelica, hem taraftarlar hem de oyuncular için harika bir gece olduğunu söyledi.
Takımının ortaya koyduğu oyunla gurur duyduklarını ifade eden Bjelica, "Oyuncularımın performansından memnunum. 4 gol attık. Daha da atabilirdik. Direkten dönen toplar oldu." ifadelerini kullandı.
Aldıkları 3 puanın gruptan çıkmak için yeterli olmadığını kaydeden Bjelica, gelecekteki maçlarda da böyle performans gösterdikleri takdirde başarılı olabileceklerini belirtti.
Bjelica, "Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu. En çok hoşuma giden galibiyet. Bu galibiyet antrenör olarak doğru yolda olduğumu gösterdi." diye konuştu.
Gruplarındaki takımlardan Anderlecht'in Spartak Trnava'ya kaybettiğini anımsatan Bjelica, "Anderlecht bu yenilgi ile yaralandı. Spartak Trnava'nın da iyi bir ekip olduğunu ve dört takımın da gruptan çıkabileceğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.
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