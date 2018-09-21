    21 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Nenad Bjelica: Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu

    Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    Dinamo Zagreb Teknik Direktörü , 4-1 kazandıkları maçına ilişkin "Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu." dedi.

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 'yi 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bjelica, hem taraftarlar hem de oyuncular için harika bir gece olduğunu söyledi.

    Takımının ortaya koyduğu oyunla gurur duyduklarını ifade eden Bjelica, "Oyuncularımın performansından memnunum. 4 gol attık. Daha da atabilirdik. Direkten dönen toplar oldu." ifadelerini kullandı.

    Aldıkları 3 puanın gruptan çıkmak için yeterli olmadığını kaydeden Bjelica, gelecekteki maçlarda da böyle performans gösterdikleri takdirde başarılı olabileceklerini belirtti.

    Bjelica, "Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu. En çok hoşuma giden galibiyet. Bu galibiyet antrenör olarak doğru yolda olduğumu gösterdi." diye konuştu.

    Gruplarındaki takımlardan 'in 'ya kaybettiğini anımsatan Bjelica, "Anderlecht bu yenilgi ile yaralandı. Spartak Trnava'nın da iyi bir ekip olduğunu ve dört takımın da gruptan çıkabileceğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Turgay Demir: Bu mağlubiyet Cocuya yazılır Turgay Demir: "Bu mağlubiyet Cocu'ya yazılır"
    Avrupa Liginde ilk hafta maçları tamamlandı Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
    F.Bahçe farklı kaybetti! Capsler patladı... F.Bahçe farklı kaybetti! Capsler patladı...
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör