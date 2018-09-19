Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde konuştu.



Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyisi olduğunu vurgulayan teknik adam, "Sezon başında iyi oynamamış olmasına rağmen, bence Türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe. İyi durumdayız. 13 maçın çoğunu kazandık, ne olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.



Takımda eksikler olduğunu kaydeden Bjelica, "Ademi yarın oynamayacak, maalesef ikisi de hazır değil. Hafta sonuna bakacağız ama yarın kesinlikle ikisi de dinlenecek. Ivan seyesinde, bu konuda bir endişem yok. Bence o da iyi oynayabilir." dedi.



Fenerbahçe'nin dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu söyleyen antrenör, "Dünyanın en büyük takımlarından biri Fenerbahçe. Oyuncular açısından, takım idaresi açısından ve antrenör açısından bu böyle, başarılılar. Eksiklerinden bahsetmek istemiyorum. Eksiklikleri var, bunları yarın kullanabiliriz" diye konuştu.



Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, 20 eylül günü Hırvatistan'da 22:00'da karşı karşıya gelecek.