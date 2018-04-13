Olympique Marsilya, Salzburg, Arsenal ve Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final rövanş maçları tamamlandı.

Fransız kulübü Olympique Marsilya, Almanya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Leipzig'i ağırladı. Futbolseverler, Velodrome Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında 4 gol izledi.

Leipzig, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma'nın 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Fakat Marsilya, Stefan Ilsanker'in (kendi kalesine) 6, Bouna Sarr'ın 9 ve Florian Thauvin'in 38. dakikada golleriyle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. Olympique Marsilya, Leipzigli Jean-Kevin Augustin'in 55. dakikadaki golüne, 5 dakika sonra Dimitri Payet ile cevap verdi.

Olympique Marsilya, Hiroki Sakai'nin 90+4'üncü dakikadaki golüyle maçı 5-2 kazandı ve 2003-04 sezonundan beri ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı finalist oldu.

SALZBURG, YARI FİNALE 4 DAKİKADA UZANDI

Avusturya'nın Salzburg takımı, deplasmanda 4-2 yenildiği İtalyan ekibi Lazio ile Salzburg Stadı'nda karşılaştı.

Lazio, Ciro Immobile'nin 55. dakikada fileleri havalandırması sonrası tur için büyük avantaj yakaladı.

Munas Dabbur'un bir dakika sonra attığı golle skoru dengeleyen Salzburg, 72'den 76'ncı dakikaya kadar 3 gol kaydetti.

Amadou Haidara, Hwang Hee-Chan ve Stefan Lainer'in golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılan Salzburg, 1993-94 sezonundan sonra 2. kez Avrupa Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.

ARSENAL YARI FİNAL BİLETİNİ ALDI

Rus ekibi CSKA Moskova, İngiltere'de 4-1 yenildiği Arsenal'i CSKA Arena'da konuk etti.

Fedor Chalov ile 39. dakikada öne geçen CSKA Moskova, Kirill Nababkin'in 50. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Danny Welbeck'in 75. dakikada kaydettiği golle farkı bire indiren Arsenal, Aaron Ramsey'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Arsenal 1999-2000 sezonundan bu yana ilk defa Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.

MAÇI SPORTİNG LİZBON, EŞLEŞMEYİ ATLETİCO MADRİD KAZANDI

Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile seyircisi önünde karşılaştı.

Sporting Lizbon, Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı, Fredy Montero'nun 28. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Ancak turu atlayan taraf, 2010 ve 2012'de kupayı müzesine götüren Atletico Madrid oldu.