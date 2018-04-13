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    13 Nisan 2018, Cuma

    AVRUPA LİGİ

    Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi

    İşte Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak.

    Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.

    Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.


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