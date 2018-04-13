13 Nisan 2018, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.
Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
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