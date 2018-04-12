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    12 Nisan 2018, Perşembe

    AVRUPA LİGİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı

    UEFA Avrupa Liginde rövanş zamanı
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları bugün yapılacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı ��öyle:

    22.05 CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)

    22.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

    22.05 Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4)

    22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)

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