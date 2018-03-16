;
    16 Mart 2018, Cuma

    AVRUPA LİGİ

    Sporting Lizbon çeyrek finalde

    Sporting Lizbon çeyrek finalde
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    son 16 turu rövanşında , 'e uzatma devreleri sonucu 2-1 yenilmesine rağmen 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

    Portekiz ekibi , son 16 turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi 'e konuk oldu.

    Ev sahibi takım, karşılaşmanın 6 ve 65. dakikalarında Marek Bakos'un attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı.

    Sporting Lizbon, 90+2. dakikada Bas Dost'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı ve normal süresi Viktoria Plzen'in 2-0 üstünlüğüyle sona eren mücadele uzatmalara gitti.

    Konuk takım, ilk uzatma devresinin 105+2. dakikasında Rodrigo Battaglia'nın bulduğu golle durumu 2-1 yaptı. Uzatma devrelerinin ardından 2-1 tamamlanan karşılaşmada Sporting Lizbon, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.

    Böylece İspanya'dan Atletico Madrid, Fransa'dan Olympique Marsilya, İtalya'dan Lazio ve Almanya'dan Leipzig'in ardından Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan 5. takım Sporting Lizbon oldu.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AVRUPA LİGİ HABERLERİ
    Mesut Özil sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü Mesut Özil sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü
    İşte UEFA Avrupa Liginin çeyrek finalistleri İşte UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalistleri
    Marsilya, Lazio ve Leipzig çeyrek finalde Marsilya, Lazio ve Leipzig çeyrek finalde
    BİZE ULAŞIN