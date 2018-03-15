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    16 Mart 2018, Cuma

    AVRUPA LİGİ

    Marsilya, Lazio ve Leipzig çeyrek finalde

    Marsilya, Lazio ve Leipzig çeyrek finalde
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 15.03.2018

    son 16 turu rövanşlarında tamamlanan 3 maçın ardından , ve çeyrek finale yükseldi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşları, TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmalarla sürdü.

    Fransa ekibi , İspanya'da konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 38. dakikada penaltıdan Dimitri Payet ve 52. dakikada Lucas Ocampos'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 74. dakikada Inaki Williams attı. İlk maçı da 3-1 kazanan Marsilya, çeyrek finale çıktı.

    İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takımın mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, İtalya temsilcisi 'yu ağırladı. Mücadeleden 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada Stefan de Vrij'ın golleriyle 2-0 galip ayrılan Lazio, son 8 takım arasına kaldı.

    Almanya temsilcisi , 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında, deplasmanda Rusya ekibi Zenit ile karşılaştı. Leipzig'in 22. dakikada Jean-Kevin Augustin ile öne geçtiği mücadele, Zenit'ten Sebastian Driussi'nin 45+1. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti. Leipzig, evinde aldığı galibiyetin avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

    Böylece İspanya ekibi Atletico Madrid'in ardından Olympique Marsilya, Lazio ve Leipzig de adlarını çeyrek finale yazdırmış oldu.


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