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    16 Mart 2018, Cuma

    AVRUPA LİGİ

    Mesut Özil sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü

    Mesut Özil sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Son 16 Turu rövanş maçında , 'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

    Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Alınan sonuçlara göre Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Marsilya, Lazio, Leipzig, , CSKA Moskova ve Salzburg adını çeyrek finale yazdırdı.

    Gecenin en önemli maçında Arsenal ile , Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. İtalya'daki maçı 2-0 kazanan Mesut Özil'li Arsenal, sahasında ise Milan'ı 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı. İtalyan ekibinin golünü Hakan Çalhanoğlu kaydederken, İngiliz ekibine turu getiren golleri ise Welbeck (2) ve Xhaka kaydetti.

    Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

    Lokomotiv Moskova: 1 - Atletico Madrid: 5
    Athletic Bilbao: 1 - Marsilya: 2
    Dinamo Kiev: 0 - Lazio: 2
    Viktoria Plzen: 2 - Sporting Lizbon: 1
    Zenit: 1 - Leipzig: 1
    Arsenal: 3 - Milan: 1
    Lyon: 2 - CSKA Moskova: 3
    Salzburg: 0 - Borussia Dortmund: 0

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