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    16 Mart 2018, Cuma

    AVRUPA LİGİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

    UEFA Avrupa Liginde çeyrek final kuraları çekildi
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde çekildi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi Rus takımı CSKA Moskova oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 5 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan'da oynanacak.

    Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

    Leipzig - Marsilya
    Arsenal - CSKA Moskova
    Atletico Madrid - Sporting Lizbon
    Lazio - Salzburg

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