UEFA Avrupa Liginde çeyrek final kuraları çekildi

16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi Rus takımı CSKA Moskova oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 5 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan'da oynanacak.
Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:
Leipzig - Marsilya
Arsenal - CSKA Moskova
Atletico Madrid - Sporting Lizbon
Lazio - Salzburg
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ