UEFA Avrupa Liginde çeyrek final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi Rus takımı CSKA Moskova oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 5 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan'da oynanacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:



Leipzig - Marsilya

Arsenal - CSKA Moskova

Atletico Madrid - Sporting Lizbon

Lazio - Salzburg