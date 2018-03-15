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    16 Mart 2018, Cuma

    AVRUPA LİGİ

    Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid

    Avrupa Liginde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    son 16 turu rövanşında konuk olduğu Lokomotiv Moskova'yı 5-1 yenen çeyrek finale yükseldi.

    İspanya ekibi , son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

    Atletico Madrid, 16. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Maciej Rybus'un kaydettiği golle karşılık veren Lokomotiv Moskova, 1-1'lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci devrede etkili performans sergileyen konuk takım, 47. dakikada Saul Niguez, ilki penaltıdan olmak üzere 65 ve 70. dakikalarda Fernando Torres ile 85. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

    Böylece Atletico Madrid, daha önce 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında olmak üzere iki kez şampiyonluk yaşadığı 'nde çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.


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