Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Arda Turan'ın öğrencileri deplasmanda rakibini farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Eyüpspor'un 4-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçta Eyüpspor'un gollerini 32 ve 35. dakikalarda Mame Thiam, 41. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Ampem kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü ise 48. dakikada Safuri'den geldi.

Arda Turan'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Eyüpspor, Süper Lig'in 19. haftasında BAY geçecek.

Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.