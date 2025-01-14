Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da Alex de Souza'dan boşalan teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi.

Akdeniz ekibinin başkanı Sinan Boztepe, genç teknik adamla 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sinan Boztepe, "Sezona başladığımız ve büyük umutlar beklediğimiz Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisi görev aldığı 6 aylık maaşı dışında bizden bir talepte bulunmadı. Vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bugün itibariyle futbolculuğunda yıllarca Avrupa'da ve ülkemizde büyük başarılar yakalayan Emre Belözoğlu ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisiyle 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Kendisinden beklentimiz büyük ve yeni hocamızla iyi başarılar elde edeceğimize sonsuz inancımız var. Hem kulübümüze hem de Antalya'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.