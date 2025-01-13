Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex ile yollarını resmen ayırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig takımlarından Onvo Antalyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Akdeniz ekibinde yönetim yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Alex ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı. Antalyaspor bu maçlarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.