Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, bir gün yetiştiği Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ettiğini söyledi.
Nuri Şahin'den Fatih Terim itirafı!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, Alman basınına samimi açıklamalarda bulundu. Kicker'a konuşan Şahin çalıştırmayı hayal ettiği takımı açıklarken, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
Şahin, Alman Kicker dergisine verdiği röportajda, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olmadan önce 3-4 kişiye danıştığını, bunlardan birinin Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp olduğunu belirtti.
"Bana, 'Nuri sen iyi bir insansın. Bunu başaracaksın." dedi." diyen Şahin, bu da kendisi için bir olur anlamına geldiğini kaydetti.