Antalyaspor 3-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Antalyaspor ile Konyaspor Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetti. Zorlu müsabakada gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Antalyaspor'un gollerini, Luiz Adriano, Ndao ve Wright kaydetti. Konyaspor'un sayıları ise Guilherme ve Çekiçi'den geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 21:58