Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor - Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - KONYASPOR 11'LER:
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Adriano, Ndao, Doğukan, Wright
Konyaspor: Šehić, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadžiahmetović, Michalak, Endri, Bytyqi, Ahmed Hassan
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Konyaspor maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.