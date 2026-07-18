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G.Saray'dan 9 numaraya sürpriz transfer! G.Saray'dan 9 numaraya sürpriz transfer! 01:29
G.Saray'ın gençlerinden farklı prova! G.Saray'ın gençlerinden farklı prova! 01:12
Beşiktaş, Salah ile anlaştı! Beşiktaş, Salah ile anlaştı! 01:12
F.Bahçe'den UEFA kadrosunda sürpriz karar! F.Bahçe'den UEFA kadrosunda sürpriz karar! 01:12
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 01:12
G.Saray'a Duran şoku! Icardi sonrası... G.Saray'a Duran şoku! Icardi sonrası... 01:12
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F.Bahçe yeni yıldızları için imza töreni düzenledi! F.Bahçe yeni yıldızları için imza töreni düzenledi! 01:12
Fenerbahçe'de canlı yayında transfer müjdesi! Fenerbahçe'de canlı yayında transfer müjdesi! 01:12
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Süper Lig rekoru kırılacak Trabzonspor'da flaş ayrılık! Süper Lig rekoru kırılacak 01:12
F.Bahçe'den Onuachu harekatı! F.Bahçe'den Onuachu harekatı! 01:12
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! 01:12
G.Saray'dan transferde Musiala bombası! G.Saray'dan transferde Musiala bombası! 01:12
G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca!
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