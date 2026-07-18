Galatasaray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca! Gündemi sarsacak transfer iddiası
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile 4 senedir sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi döneminin sona erdiğini açıklaması sonrası flaş bir transfer iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Galatasaray'ın Süper Lig'deki rakiplerinden o takıma bazı menajerlerin Icardi'yi getirebileceklerini söylediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 18.07.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 09:31