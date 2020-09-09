09 Eylül 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Hedef Avrupa

Hedef Avrupa
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2020

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Hedef, ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor." dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Hedef, ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor. Bu sezon Avrupa hedefini yakalayacak bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Omar Imeri Antalyaspor'da! Omar Imeri Antalyaspor'da!
Yeni transferler attı Kartal 3. tamamladı Yeni transferler attı Kartal 3. tamamladı
Sinan Gümüş için flaş sözler: Yanlış karar verdi Sinan Gümüş için flaş sözler: "Yanlış karar verdi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör