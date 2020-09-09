Hedef Avrupa

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Hedef, ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor." dedi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Hedef, ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor. Bu sezon Avrupa hedefini yakalayacak bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.