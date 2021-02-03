03 Şubat 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Beşiktaş maçı sonrasında hakeme tepki gösterdi

Antalyaspor'dan hakem isyanı! Düdükleri asılmalıdır
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında , sahasında 'ı ağırladı. Antalyaspor Başkanı , 1-1'lik skorla biten karşılaşmanın ardından yoğun hakem eleştirilerinde bulundu. İşte o açıklamalar...

'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada ile eşiktaş karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 70. dakikasında , 'e yaptığı hareket sonrasında ikinci kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ardından paylaşımda bulunan Antalyaspor Başkanı flaş bir paylaşımda bulundu.

Antalyaspor Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu...

İŞTE O PAYLAŞIM:

Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra ve 'ün düdükleri asılmalıdır! 'e verilen ikinci sarı ve 'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor!

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