Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Beşiktaş maçı sonrasında hakeme tepki gösterdi
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 1-1'lik skorla biten karşılaşmanın ardından yoğun hakem eleştirilerinde bulundu. İşte o açıklamalar...
Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Antalyaspor ile eşiktaş karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Akdeniz temsilcisi karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 70. dakikasında Veysel Sarı, Larin'e yaptığı hareket sonrasında ikinci kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın ardından paylaşımda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk flaş bir paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün düdükleri asılmalıdır! Veysel'e verilen ikinci sarı ve Josef'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor!
Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün düdükleri asılmalıdır! Veysel'e verilen ikinci sarı ve Josef'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor! #MHKgöreviniyap— Ali Safak Ozturk (@AliScored) February 3, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları