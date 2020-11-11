11 Kasım 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Ersun Yanal ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Yanal'ın yeni takımı belli oldu! 3.5 yıllık anlaşma
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren Fraport , ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

ekiplerinden Fraport , ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüştüklerini açıklamıştı.

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