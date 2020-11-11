Antalyaspor Ersun Yanal ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüştüklerini açıklamıştı.

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