27 Nisan 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya az etkilendi

Antalya az etkilendi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Antalya hocası Tamer Tuna, mayıs ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Antalya hocası Tamer Tuna, mayıs ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Antalya'nın salgından daha az etkilendiğini ve bu durumun kendileri için şans olduğunu söyleyen Tuna, "Nüfusa göre vaka sayısı çok düşük. Kupa ve lig maçlarımız var, o süreci iyi yönetmemiz lazım. Psikolojiyi de iyi yönetmemiz lazım" dedi.

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