Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yaptığı resmi açıklamada bir futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Antalyapor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"BİLGİLENDİRME

Sağlık kurulumuz tarafından Coronavirüs semptomu belirlenen 1 futbolcumuza yapılan Covid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır.

Futbolcumuzun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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