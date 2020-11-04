04 Kasım 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 1 futbolcu...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden , bir futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden , yaptığı resmi açıklamada bir futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Antalyapor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"BİLGİLENDİRME

Sağlık kurulumuz tarafından Coronavirüs semptomu belirlenen 1 futbolcumuza yapılan Covid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır.

Futbolcumuzun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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