26 Nisan 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Türkiye’de durum iyi

Türkiye’de durum iyi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Antalya Tamer Tuna, Türkiye’deki durumun ligi iptal edilen Hollanda’dan çok daha iyi olduğunu vurguladı.

Tamer Tuna, liglerin yeniden başlamasıyla ilgili olarak yapılan planlamalar konusunda önemli saptamalarda bulundu. Tamer Tuna, "Türkiye'de, Avrupa'da ve ABD'de yaşanan süreç kadar kötü bir dönem yaşamadık. Bu durum bizim için güzel. Hollanda'da ligin bitirilmesi ve şampiyonun ilan edilmemesi örnek teşkil edebilir. Ancak Hollanda'da da ağabeyim ve kız kardeşim yaşadığı için sık sık haber alabiliyorum. Oradaki durumun şaşırtıcı olmadığını biliyorum. Biz bunu yaşamıyoruz" yorumunu yaptı.
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