26 Nisan 2020, Pazar
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Türkiye’de durum iyi
Antalya teknik direktörü Tamer Tuna, Türkiye’deki durumun ligi iptal edilen Hollanda’dan çok daha iyi olduğunu vurguladı.
Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna, liglerin yeniden başlamasıyla ilgili olarak yapılan planlamalar konusunda önemli saptamalarda bulundu. Tamer Tuna, "Türkiye'de, Avrupa'da ve ABD'de yaşanan süreç kadar kötü bir dönem yaşamadık. Bu durum bizim için güzel. Hollanda'da ligin bitirilmesi ve şampiyonun ilan edilmemesi örnek teşkil edebilir. Ancak Hollanda'da da ağabeyim ve kız kardeşim yaşadığı için sık sık haber alabiliyorum. Oradaki durumun şaşırtıcı olmadığını biliyorum. Biz bunu yaşamıyoruz" yorumunu yaptı.
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