29 Ekim 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika: Antalyaspor Tamer Tuna ile yollarını resmen ayırdı!

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'de ayrılık
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

ekibi 'da son dakika gelişmesi yaşandı. Antalyaspor, ile yollarını ayırdığını duyurdu.

ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

44 yaşındaki teknik adam, Ocak 2020'den bu yana Antalyaspor'u çalıştırıyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Tamer Tuna A Spor'a konuştu! Antalyaspor ile yollarımızı ayırdık Tamer Tuna A Spor'a konuştu! "Antalyaspor ile yollarımızı ayırdık"
Başakşehir farka koştu! Başakşehir farka koştu!
Antalya'da 4 kırmızı, 2 gol, kazanan yok! Antalya'da 4 kırmızı, 2 gol, kazanan yok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör