Son dakika: Antalyaspor Tamer Tuna ile yollarını resmen ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

44 yaşındaki teknik adam, Ocak 2020'den bu yana Antalyaspor'u çalıştırıyordu.

DİĞER