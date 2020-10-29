29 Ekim 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika: Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi!

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Son dakika haberi... ekiplerinden Fraport TAV 'u çalıştıran , A Spor'a yaptığı açıklamada ekibiyle yollarını ayırdığını söyledi.

ekiplerinden Fraport TAV 'u çalıştıran , A Spor'a yaptığı açıklamada ekibiyle yollarını ayırdığını söyledi.

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