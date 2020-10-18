Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. 3 kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleye kırmızı kartlar damga vururken, maç 1-1 sona erdi.

Ev sahibi adına golü 3. dakikada Sam atarken, misafir takımın golü 70. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

Konuk ekipte 28. dakikada Mirallas ve 66. dakikada Junior Morais çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. Ev sahibinde ise golü atan Sam 79. dakikada direkt kırmızı kart, Ufuk Akyol ise 90+6. dakikada çift sarıdan kırmızı gördü.

Bu sonuçla birlikte 5. hafta sonunda Antalyaspor 8 puana yükselirken, Gaziantep ise 4 puana ulaştı. Konuk ekibin galibiyet hasreti de 5 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından yerden şutunu kaleci kurtardı.

3. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sidney Sam gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Naldo'nun şutu üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

28. dakikada Kevin Mirallas, ceza yayı üzerinde topsuz alanda Veysel Sarı'ya faul yapınca maçın hakeminden gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

41. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin sert şutu yan direğe çarptı.

54. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışlından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

55. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe atışını kaleci Boffin yumrukladı. Oluşan karambolde rakip oyuncu tarafından tekrar arka direğe gönderilen topta Kana Bıyık'ın kafası az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada ceza yayı yakınında Amilton'un pasında topla buluşmaya çalışan Sidney Sam, Morais tarafından düşürülünce hakem ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

67. dakikada Podolski'nin serbest vuruşunda kaleci köşeden parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

70. dakikada ceza sahası çaprazında kazanılan serbest vuruşta Enver Cenk Şahin'in ortasında ceza sahası içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşu ağlara gitti. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından orta hakem VAR incelemesinin ardından golü verdi. 1-1

79. dakikada Sidney Sam, Mehmet Uğurlu'ya yaptığı sert faulün ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu direkten döndü.

90+6. dakikada Ufuk Akyol, Mehmet Erdem Uğurlu'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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