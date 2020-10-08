08 Ekim 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Serdar Gürler ve Drole ilk yarıyı kapattı

Antalyaspor'da sakatlık şoku! Yeni transfer...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

ekiplerinden Fraport 'da sakatlıkları devam eden ve Drole'nin ligin ilk yarısını kapattıkları bildirildi.

ekiplerinden Fraport , milli maç arası nedeniyle verilen 5 günlük iznin ardından top başı yaptı. Kırmızı-beyazlıların antrenmanına sakatlıkları bulunan 4 futbolcu katılamadı. Sakatlığı devam eden ve Drole'nin tedavilerinin devam ettiği ve büyük ölçüde ilk yarıyı kapattıkları belirtildi. maçında sakatlanması sonucu kemik ödemi oluşan genç futbolcu Doğukan Sinik'in de tedavisine devam edildiği ve sahalara ne zaman döneceğinin tam olarak belli olmadığı öğrenildi.

maçında sakatlanarak oyunu terk eden Fredy Ribeiro'nun da sol arka adalesinde yırtık olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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