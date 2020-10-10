10 Ekim 2020, Cumartesi
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Antalyaspor 1-1 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat, Mert, Naldo, Ersan, Veysel, Nuri, Sam, Podolski, Ufuk, Orgill ve Imeri 11'yle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmadı ve devre 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın 81. dakikasında Mesanovic ile öne geçen Yukatel Denizlispor'a Antalyaspor 88. dakikada Jahovic'in penaltı vuruşuyla yanıt verdi.
Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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