10 Ekim 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor 1-1 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Antalya'yla Denizli yenişemedi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, Fraport TAV ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya , Ferhat, Mert, Naldo, Ersan, Veysel, Nuri, Sam, Podolski, Ufuk, Orgill ve Imeri 11'yle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Mesanovic ile öne geçen 'a Antalyaspor 88. dakikada Jahovic'in penaltı vuruşuyla yanıt verdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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