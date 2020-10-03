Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Gayretimiz vardı ama golü bulamadık
Süper Lig'in 4. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, "Gayretimiz vardı, oyunu zorladık. İkinci yarı baskıyı da kurduk ancak maalesef golü bulamadık” dedi.
Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda uzun süreden sonra mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, Yeni Malatyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.
Genel anlamda Antalyaspor'da futbolcuların sahip olduğu iyi yönleri bugün ortaya çıkaramadıklarını kaydeden Tuna, "Bugün onlardan biriydi. Gayretimiz vardı, oyunu zorladık. İkinci yarı baskıyı da kurduk ancak maalesef golü bulamadık" dedi.
Bugünkü karşılaşmada eksikleri gördüklerini ve milli maç arasına bunları gidererek daha iyi bir Antalyaspor olarak yollarına devam edeceklerini dile getiren Tuna, "Bugün saha için disiplin, gayretli olmamıza rağmen saha içi organizasyon ve kendimize güvenimiz yoktu. Ama ne olursa olsun Antalyaspor'un sahip olduğu oyun disiplinini, hızlı oyununu yansıtamadık" ifadelerine yer verdi.
Saha içinde oyunun sık sık durmasını da eleştiren Tuna, şunları söyledi:
"Maalesef buna oyuncular da neden oluyor. Sürekli duran, iletişim olan konuşmalarla tempo kazanmadığı gibi kötü futbolun olduğu günde kaybetmek gerçekten çok kötü. Sahadaki görüntüden bir teknik adamın memnun olacağı hiçbir şey yoktu. Bu kadar oyun durmaz, iletişim olmaz, faul olduğunda bu kadar bekletilmez. Hakemler özelinde söylemiyorum sadece, buna oyuncular da neden oluyor. Futbolda böyle, bunu bireysel olarak engellemeye çalışsak da biz teknik adamlar, oyun böyle gelişiyor Türkiye'de."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama