03 Ekim 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Gayretimiz vardı ama golü bulamadık

Gayretimiz vardı ama golü bulamadık
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında BtcTurk 'a 1-0 mağlup olan 'da teknik direktör , "Gayretimiz vardı, oyunu zorladık. İkinci yarı baskıyı da kurduk ancak maalesef golü bulamadık” dedi.

karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , deplasmanda uzun süreden sonra mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, Yeni Malatyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Genel anlamda Antalyaspor'da futbolcuların sahip olduğu iyi yönleri bugün ortaya çıkaramadıklarını kaydeden Tuna, "Bugün onlardan biriydi. Gayretimiz vardı, oyunu zorladık. İkinci yarı baskıyı da kurduk ancak maalesef golü bulamadık" dedi.

Bugünkü karşılaşmada eksikleri gördüklerini ve milli maç arasına bunları gidererek daha iyi bir Antalyaspor olarak yollarına devam edeceklerini dile getiren Tuna, "Bugün saha için disiplin, gayretli olmamıza rağmen saha içi organizasyon ve kendimize güvenimiz yoktu. Ama ne olursa olsun Antalyaspor'un sahip olduğu oyun disiplinini, hızlı oyununu yansıtamadık" ifadelerine yer verdi.

Saha içinde oyunun sık sık durmasını da eleştiren Tuna, şunları söyledi:

"Maalesef buna oyuncular da neden oluyor. Sürekli duran, iletişim olan konuşmalarla tempo kazanmadığı gibi kötü futbolun olduğu günde kaybetmek gerçekten çok kötü. Sahadaki görüntüden bir teknik adamın memnun olacağı hiçbir şey yoktu. Bu kadar oyun durmaz, iletişim olmaz, faul olduğunda bu kadar bekletilmez. Hakemler özelinde söylemiyorum sadece, buna oyuncular da neden oluyor. Futbolda böyle, bunu bireysel olarak engellemeye çalışsak da biz teknik adamlar, oyun böyle gelişiyor 'de."

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