09 Nisan 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da çalışmalar telekonferansla sürüyor

Antalyaspor'da çalışmalar telekonferansla sürüyor
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada evlerinde kalan futbolcular, telekonferans yoluyla antrenmanlarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan futbolcular, iki günde bir telekonferans sistemiyle bir araya gelerek antrenmanlarına devam ediyor.

Gün aşırı toplu halde idman yapma fırsatı bulan oyuncular, aynı zamanda takım ruhunun da güçlü tutulmasını sağlıyor.

Teknik direktör ve antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan , İstanbul, Hakan Özmert ise 'daki evlerinden sisteme bağlanarak antrenmanda yer aldı.

Çalışmada futbolcuların oldukça neşeli ve istekli oldukları dikkati çekti.

Diego Angelo'nun haberin devamı



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