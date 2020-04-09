09 Nisan 2020, Perşembe
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Antalyaspor'da çalışmalar telekonferansla sürüyor
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada evlerinde kalan Antalyaspor futbolcular, telekonferans yoluyla antrenmanlarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan futbolcular, iki günde bir telekonferans sistemiyle bir araya gelerek antrenmanlarına devam ediyor.
Gün aşırı toplu halde idman yapma fırsatı bulan oyuncular, aynı zamanda takım ruhunun da güçlü tutulmasını sağlıyor.
Teknik direktör Tamer Tuna ve antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan Çanakkale, Veysel Sarı İstanbul, Hakan Özmert ise Sakarya'daki evlerinden sisteme bağlanarak antrenmanda yer aldı.
Çalışmada futbolcuların oldukça neşeli ve istekli oldukları dikkati çekti.
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